Un responsable de culte religieux en prison à Lokossa

Interpellé à la suite d’un accident survenu en 2021 et qui a causé la mort de deux personnes, Hounon Totchémanhoué, René Segnon à l’état civil et président communal de la Communauté Nationale des Cultes Vodoun du Bénin (CNCVB) RACINE de Lokossa a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 11 avril 2022.

Le président communal de la Communauté Nationale des Cultes Vodoun du Bénin (CNCVB) RACINE de Lokossa, Hounon Totchémanhoué, René Segnon à l’état civil a été déposé à la maison d’arrêt de Lokossa le lundi 11 avril 2022. C’est à l’issue de sa comparution au Tribunal de Lokossa. Selon les faits qui remontent à 2021, le président communal de la Communauté Nationale des Cultes Vodoun du Bénin (CNCVB) RACINE de Lokossa est mis en cause dans un accident de circulation qui a provoqué la mort de deux personnes. L’accident est survenu à Avedji dans la commune d’Athiémé.

Le prévenu est placé en détention en attendant l’issue du procès.

