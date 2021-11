Un projet de vidéo surveillance pour renforcer la police

La police républicaine sera dotée d’un nouvel outil d’investigation dès l’année 2022. Il s’agit d’un projet de vidéo protection dont l’objectif est de permettre aux éléments de la police de disposer de caméras dans les espaces publics.

Ces caméras qui seront installés selon le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou, permettront d’avoir des informations qui seront très utiles pour la police dans le cadre des investigations qui seront faites en cas d’infraction. Cet important projet a été évoqué devant les députés membres de la commission des finances à l’occasion de la présentation du budget du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, jeudi dernier.

Pour l’an 2022, le budget de ce département ministériel est de 59,8 milliards de francs CFA.

En dehors du projet de vidéo protection, plusieurs autres réalisations sont prévues. Alassane Séïdou a parlé de la construction et de l’équipement des infrastructures de la police républicaine, de la construction et de l’équipement des infrastructures de secours au profit du Groupement national des sapeurs-pompiers, le renforcement des actions qui sont menées dans le cadre de la gestion intégrées des frontières, etc.

Par rapport à l’année antérieure, le budget 2022 du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique connaît une augmentation de 09 milliards de francs CFA.

F. A. A.

