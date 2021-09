Un présumé voleur lynché à Parakou

Un voleur de poulets et canards, pris en flagrant délit dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 septembre 2021, a été battu à mort par les habitants du quartier Arafat, dans le deuxième arrondissement de Parakou.

Un délinquant a échappé à la mort par le feu au quartier Arafat 2 (Parakou) grâce à l’intervention des agents de police qui étaient venus pour l’interpeller. Le présumé voleur n’a pas eu la vie sauve.

L’individu a été surpris, aux environs de 4 heures du matin, dimanche 12 septembre 2021, en train de défoncer la porte d’une maison. Le propriétaire des lieux alerte le voisinage et le voleur s’enfuit. Mais il a été rattrapé par les habitants. Des poulets et des canards volés dans une autre maison ont été retrouvés en sa possession.

Le présumé voleur est lynché par la foule. Son corps recouvert d’essence a été embrasé avec un pneu usager enroulé autour de sa taille. La police intervient. « (...) il n’a pas été brûlé, mais on a vu la fumée sur sa poitrine. Mais, il était déjà décédé », a déploré le chef quartier Arafat, Dramane Yacoubou, rapporté par Daabaaru.

Les agents de police ont procédé aux constats d’usage avant le retrait du corps.

M. M.

14 septembre 2021 par