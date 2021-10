Un présumé voleur de voiture brûlé vif à Parakou

Un jeune homme a été brûlé vif par la foule au quartier Gbira, à Parakou dans la matinée de ce jeudi 21 octobre 2021. }

Image insoutenable ! Le corps d’un jeune homme brûle sous le regard inquisiteur d’un groupe d’individus et de passants. Le feu a été mis au corps par les habitants de Gbira, un quartier de la ville de Parakou avec des pneus et du carburant. La scène s’est passée dans la matinée de ce jeudi 21 octobre 2021.

Selon les informations, le jeune homme a été interpellé par les populations à la suite d’un braquage. Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021, entre 3h30 et 4 h, le jeune homme et un autre individu, prétextant avoir une panne d’essence, se sont rapprochés d’un conducteur de taxi. Les deux présumés braqueurs ont sorti un fusil et un couteau. Ils ont fait sortir le chauffeur de sa voiture. Ce dernier s’y oppose. L’un des agresseurs poignarde le chauffeur et lui arrache les clés de la véhicule.

Blessé, le conducteur de taxi lance un cri de détresse.

Les habitants du quartier Gbira accourent et les deux braqueurs s’enfuient en laissant derrière eux leur moto.

Le lendemain, soit jeudi 21 octobre 2021, aux environs de 6h, l’un des braqueurs est revenu sur les lieux certainement à la recherche de la moto laissée la veille. Mais il a été identifié par les populations qui l’ont arrêté.

Ils le tabassent sauvagement avant de mettre feu à son corps à l’aide de pneus et du carburant.

Le chauffeur est actuellement en soins intensifs dans un centre de santé.

