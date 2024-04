Un policier en prison pour abus de fonction

Au terme d’une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) lundi 08 avril 2024, un brigadier-chef est placé en détention provisoire. Il aurait fait preuve de légèreté lors d’un contrôle avec une femme à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin.

Un policier derrière les barreaux pour abus de fonction. En poste à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou, il aurait fait preuve de légèreté lors d’un contrôle d’une femme qui s’apprêtait à prendre un vol. Poursuivi pour abus de fonction, il a été présenté lundi 08 avril 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

La femme en cause dans le dossier, aurait une double identité, et transportait selon Le Potentiel, un produit prohibé. L’alerte donnée par les services de l’aéroport a conduit à l’interpellation du policier et de la passagère.

Ils seront jugés dans les jours à venir.

