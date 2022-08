Un père condamné à 10 ans de prison pour viols sur sa fille mineure

Le tribunal de Cotonou a condamné ce mercredi 03 août 2022, un père de famille à une peine de 10 ans de prison ferme. L’accusé est poursuivi pour des faits de viol répétitifs sur sa fille mineure. Les faits remontent au 15 décembre 2017 à Akpakpa, un quartier de Cotonou.

A 70 ans, un père de famille abuse sexuellement de sa fille mineure âgée de 14 ans. Le jeu malsain a été découvert dans la nuit du 15 décembre 2017 lors d’une énième tentative. Le géniteur s’est heurté cette nuit à l’opposition de la victime qui a alerté le voisinage. Les voisins ayant entendu ses cris, sont arrivés à son secours et l’ont conduite avec le père au commissariat de Sègbèya.

A la barre ce mercredi, le père accusé de viols répétitifs sur sa fille a reconnu les faits. Il avoue avoir agi sous l’emprise de l’alcool, et implore la clémence des juges. Le ministère public dans ses réquisitions demande à la cour de le reconnaître coupable de viol sur mineure âgée de 14 ans et de le condamner à 10 ans de prison fermes.

Le juge dans son délibéré suit les réquisitions du ministère public et condamne le père à 10 ans de prison. Ayant déjà passé plus de 04 ans en détention, il retourne en prison purger le reste de sa peine.

