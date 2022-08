Un nouveau parti regroupant PRD et UP en gestation

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) et l’Union Progressiste (UP) veulent se mettre ensemble et donner naissance à une nouvelle formation politique au Bénin. Les tractations en vue de la naissance du nouveau parti politique ont été lancées ce samedi 06 août 2022, à Porto-Novo, au cours d’une réunion de la Direction exécutive nationale du PRD, élargie aux premiers responsables de l’UP, dont le président Joseph DJOGBENOU, la vice-présidente, Mariam CHABI TALATA, et le député Gérard GBENONCHI.

Le président du parti Union Progressiste a conduit une délégation à une réunion de la Direction exécutive nationale du PRD ce samedi à Porto-Novo. Au cours de la rencontre, Joseph DJOGBENOU a salué le rôle éminent joué par la formation politique dirigée par Me Adrien HOUNGBEDJI pour donner « une armature légale aux différents projets de réformes portés par le PAG du président Patrice Talon ». Selon un communiqué de la Direction exécutive nationale (DEN), le président de l’UP a exprimé le souhait d’un rapprochement plus étroit entre le PRD et son parti, et qui conduira à « une plus grande convergence, et fera des deux partis, les « coproducteurs » de l’offre politique à venir, tout en préservant ce que chacun d’eux a d’essentiel ».

« Constatant que la vision exposée par le président de l’UP est en adéquation avec celle du PRD, la DEN a approuvé le principe d’une mise en œuvre commune de cette vision, et autorisé le président du Parti à poursuivre avec son homologue de l’UP, les négociations pour un heureux aboutissement du projet », précise le communiqué.

A cet effet, la DEN selon le communiqué a décidé de soumettre aux instances supérieures du PRD, notamment, le Bureau Politique et le Congrès conformément aux articles 90 et 91 des statuts, les résultats de ces négociations accompagnés d’une proposition de création d’un nouveau parti réunissant les entités PRD et UP, soutenue par un accord.

Des séances d’échanges seront organisées avec les structures de base.

Le Bureau Politique et le Congrès extraordinaire seront convoqués à une date qui sera précisée par les voies habituelles du parti.

Les militantes et militants sont invités à ne pas céder à l’intoxication et à la désinformation, et à ne répondre à aucune provocation.

La DEN les invite à se mobiliser davantage pour les actions futures pour rendre effective la Remontada.

Cette réunion du bureau politique s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre de l’un des axes stratégiques retenus dans le document de politique adopté lors du cinquième congrès ordinaire du parti le 19 décembre 2021 en rapport avec l’objectif de la remontada du PRD, notamment l’axe N°3 relatif au renforcement du partenariat avec les acteurs politiques et à l’amélioration des relations de coopération au sein de la mouvance.

Les assises présidées par Me Adrien HOUNGBEDJI ont été élargies aux membres du Haut Conseil des Sages et de la réconciliation (HCSR) et aux coordonnateurs des 24 circonscriptions électorales du PRD.

F. A. A.

