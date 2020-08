Mise en place d’un nouveau dispositif sanitaire

Un nouveau dispositif sanitaire est opérationnel depuis ce lundi 03 août 2020 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Avant d’aller au comptoir d’enregistrement, le passager avec le masque bien placé au visage doit passer par le dispositif sanitaire de détection de température et de désinfection. « Dès que vous êtes à l’entrée, il faudrait d’abord que vous puissiez porter proprement votre masque. Si le masque n’est pas bien porté, le système va vous dire non il faut mieux porter votre masque. Une fois à l’entrée, vous allez recueillir le gel hydro-alcoolique, nettoyez vos mains, le dispositif va prendre votre température. Si votre température est en dessous de 38 degrés, vous allez continuer le circuit », a expliqué le responsable client, commerce et marketing de la Société des Aéroports du Bénin Armand Kpindjo au micro de Frissons Radio.

Le passager entre ensuite dans le sas de désinfection. « La vapeur qui sort de la machine, c’est ça qui vous désinfecte. (...). Non seulement ça vous désinfecte mais ça vous protège pendant 24 heures », a-t-il ajouté. Le même dispositif est placé à l’arrivée.

En cas de température élevée, le passager est confié aux autorités sanitaires. Ce dispositif mis en place par le ministère de la santé permet de garantir la sécurité sanitaire des passagers.

A.A.A

