Un motocycliste braqué à Abomey, sa moto emportée

A Zounzonmè, une localité de la commune d’Abomey dans le département du Zou, un motocycliste a été braqué dans la nuit du mercredi 06 au jeudi 07 novembre 2024.

Les vols à main armée de plus en plus fréquents dans le département du Zou. Nos sources renseignent qu’un motocycliste en a été victime dans la nuit du mercredi 06 novembre 2024 à Zounzonmè, dans la commune d’Abomey. Les malfrats l’ayant attaqué, ont emporté sa moto. Dans leur fuite, les hors la loi au nombre de deux, tombent dans une patrouille policière du commissariat d’Avogbanna appuyé par les éléments d’Agongouinto. Mis en déroute, ils prennent la fuite et abandonnent une arme de fabrication artisanale.

F. A. A.

8 novembre 2024 par ,