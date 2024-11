Un mort et un blessé grave dans un accident à Glazoué

L’accident d’un véhicule de distribution de produits pharmaceutiques a fait un mort et un blessé grave ce jeudi 21 novembre 2024 à Glazoué, dans le département des Collines.

Grave accident de circulation impliquant un véhicule de distribution de produits pharmaceutiques. Le drame a lieu ce jeudi 21 novembre 2024 à Zaffé, un arrondissement de la commune de Glazoué. Le bilan selon nos sources, fait un mort et un blessé grave. Il s’agirait du conducteur du véhicule. Le passager à ses côtés est grièvement blessé et conduit à l’hôpital pour des soins, et le corps du chauffeur déposé à la morgue. L’excès de vitesse en serait la cause de cet accident mortel.

F. A. A.

