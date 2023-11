Un jeune homme écope de 3 mois de prison pour 10l d’essence volés

A Abomey-Calavi ce mardi 28 novembre 2023, un apprenti maçon a écopé d’une peine de 03 mois de prison. Il a été reconnu coupable de vol d’essence de contrebande communément appelé "kpayo".

En pleine nuit aux environs de 02h du matin, un jeune maçon s’introduit par effraction dans le domicile d’autrui, et vole 10L d’essence de contrebande communément appelé "kpayo". Il sera arrêté et placé sous mandat de dépôt.

A l’audience de ce mardi 28 novembre, le prévenu n’a pas nié les faits. Il a imploré la clémence du juge. Le père, présent à l’audience, informe le tribunal que l’enfant de l’accusé était malade au moment des faits.

Le juge dans son verdict, retient l’accusé dans les liens de la prévention, et le condamne à 03 mois de prison, et une amende de 30.000 francs CFA à verser dans les caisses du Trésor public.

En détention provisoire depuis 03 mois, il recouvre sa liberté.

