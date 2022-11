Un homme enceinte la nièce de sa femme

Une adolescente de 16 ans a été mise en enceinte par le mari de sa tante à Avrankou, département de l’Ouémé.

A Gbozoumè, une localité sise à Agbodjèdo dans la commune d’Avrankou, une histoire d’inceste doublée de viol s’y est déroulée.

Un homme, ferrailleur de profession a enceinté la nièce de sa femme.

L’adolescente de 16 ans vit auprès du couple. Selon le récit de la fillette en classe de 5è, le mari de sa tante abuse d’elle depuis l’âge de 13 ans lorsque la fille était au CM1.

« Pour la première fois, il a envoyé ma tante acheter quelque chose pour lui. J’étais assise au salon. Il m’a amenée dans la chambre en absence de ses enfants, a déchiré mes habits et m’a violée, j’ai coulé du sang. Quand je voulais crier, il m’a empêchée. Il m’a dit de me cacher pour laver mon pagne tacheté de sang. Il a sorti une statuette et m’a dit que je mourrai si j’en parle à quelqu’un », a confié la fillette.

Devenue l’objet sexuel du mari de sa tante, la fillette est tombée enceinte et c’est là que le pot aux roses a été découvert.

La fillette a fini dénoncer son violeur.

Les beaux-parents du mari de la tante ont fait appel au violeur présumé qui n’est pas venu.

Selon les informations, une plainte a été déposée au commissariat.

M. M.

7 novembre 2022 par