Un étudiant écope 12 mois de prison pour tentative de vol

Le tribunal de première instance de Cotonou a condamné, vendredi 26 mai 2023, un étudiant 12 mois de prison dont 6 ferme pour tentative de vol de meubles.

A l’audience de flagrant délit du tribunal de Cotonou, vendredi 26 mai 2023, un étudiants a comparu pour tentative de vol de meubles. Selon les faits, l’étudiant s’est rendu dans un magasin de vente de meubles muni d’un pousse-pousse au motif qu’il a été envoyé par le propriétaire du magasin pour chercher des meubles payés à l’avance et d’une valeur de 700.00 FCFA. Le gérant appelle le propriétaire du magasin pour une vérification. Il s’est avéré que le propriétaire du magasin n’a envoyé personne chercher des meubles.

Le gérant fait appel à la police, l’étudiant est arrêté et placé sous mandat de dépôt en avril 2023 après une présentation au Procureur, selon des faits rapportés par Banouto.

A l’audience, le prévenu a reconnu les faits et demandé la clémence du juge.

Le tribunal a condamné l’étudiant à 12 mois de prison dont 6 ferme pour tentative de vol.

M. M.

30 mai 2023 par ,