Un enseignant en prison pour liaison amoureuse avec une élève

Un enseignant d’un collège public de l’arrondissement d’Ekpè, commune de Sèmè-Podji est en prison depuis, mercredi 24 février 2022, pour des relations amoureuses avec une de ses élèves.

L’administration d’un collège public de l’arrondissement d’Ekpè a été informée d’une relation amoureuse secrète entre un enseignant et une fille. A la suite des enquêtes, l’enseignant et son élève ont été conduits au commissariat d’Ekpè dans la commune de Sèmè-Podji. L’enseignant a été déposé à la prison civile de Missérété, mercredi 24 février 2022, après sa présentation au procureur de la République.

Le mis en cause enseigne la matière PCT (Physique-Chimie-Technologie) et l’élève fille est une mineure de 17 ans.

L’enseignant est en détention en attendant son procès.

Au Bénin, les relations amoureuses entre enseignants et apprenantes sont interdites conformément à la Loi n°2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme. « Toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite. Lorsqu’une liaison amoureuse est établie par des échanges ou comportements de quelle que nature que ce soit, des actes ou frais qui en caractérisent la réalité, elle est réputée consécutive à un harcèlement sexuel et punie des peines prévues (…) », stipule l’article 551-1 de la n°2021-11. Selon les dispositions de la même loi, tout enseignant ou formateur indélicat encourt une peine de trois (03) à cinq (05) ans d’emprisonnement et une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) FCFA. « La peine est nécessairement assortie de l’interdiction à temps des fonctions dans l’exercice desquelles l’infraction est commise, sans préjudice des sanctions disciplinaires et des réparations civiles » (article 551 nouveau).

C’est la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) qui est compétente pour connaître de l’infraction commise en cas de liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant.

24 février 2022