Un centre d’isolement installé à Sakété

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Bénin prend des mesures fortes pour mieux contrôler la situation. Un centre d’isolement pour la prise en charge des patients en cas de contamination du Covid-19 est installé à Sakété dans le département du Plateau.

A la frontière entre le Bénin et le Nigéria, à Igolo dans la commune d’Ifangni, il est installé un poste de surveillance sanitaire.

Le centre d’isolement aménagé à Kobèjo dans la commune de Sakété est fin prêt pour accueillir les sujets dont les tests seront déclarés positifs. Tous les cas suspects de coronavirus du département du Plateau seront pris en charge dans ce centre d’isolement.

En ce qui concerne le poste de surveillance sanitaire installé à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, à Igolo dans la commune d’Ifangni, il est équipé en matériels de prévention. Il y a le dispositif de lavage des mains, les gels de désinfection et le thermo-flash pour la prise de température des passagers. Ces derniers bénéficient également des conseils relatifs aux mesures préventives pour lutter contre le Covid-19.

A.A.A

26 mars 2020 par