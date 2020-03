Un camion fait deux morts et un blessé

Un camion gros porteur transportant des balles de coton et un motocycliste sont entrés en collision dans la nuit de ce dimanche 15 mars 2020 à Abomey-Calavi, devant le deuxième portail principal de l’UAC.

Deux personnes ont perdu la vie dans cet accident de circulation dont le conducteur de la moto et son passager. L’apprenti chauffeur blessé a été évacué à l’hôpital de Ménontin.

Le motocycliste qui a quitté Cotonou pour se rendre à Zogbadjé a été heurté par le camion au niveau du carrefour en face du portail deuxième portail principal de l’UAC.

Selon les témoins, le conducteur du camion roulait à vive à l’allure.

Une voiture qui filait également a cogné le camion. Les passagers s’en sont sortis indemnes mais le véhicule a été complétement endommagé.

Aux dernières nouvelles, les corps des victimes non encore identifiées ont été dégagés des lieux de l’accident ce lundi matin.

