Un buffle tue un bouvier à Ouassa-Péhunco

Un buffle en divagation a tué un bouvier ce samedi 07 mai 2022 aux environs du fleuve Mékrou dans la commune de Ouassa-Péhunco.

En divagation, un buffle et sa femelle font un mort à Ouassa-Péhunco. La victime est un bouvier âgé de 30 ans selon Frisons Radio.

Le bouvier a aperçu les mammifères qui se dirigeaient vers le fleuve Mékrou. Inquiet, il a résolu d’alerter ses frères dans le camp installé non loin du fleuve. Dans sa course, il a été rattrapé par le buffle mâle. Le bouvier a essayé en vain de grimper à un arbre. Le buffle a tué le bouvier avec ses cornes.

Selon le chef d’arrondissement de Gnémasson, la victime est un transhumant nigérien. Les animaux auraient quitté une forêt sacrée des communes Kouandé-Péhunco. La même source informe que le bouvier a été enterré devant le commissaire et les forestiers. Les habitants sont invités à la prudence.

A.Ayosso

9 mai 2022 par ,