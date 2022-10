Un bilan qui montre les efforts concluants du SNU au Bénin

La Journée des Nations Unies est célébrée chaque 24 octobre. Au Bénin, pour commémorer la 77éme anniversaire, M. Salvator Niyonzima, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin ainsi que les représentants des agences des Nations Unies ont échangé avec les journalistes le vendredi 28 octobre, à l’hotel Golden Tulip de Cotonou au cours d’un petit déjeuner de presse suivi d’un vernissage de photos au palais des congrès. C’était l’occasion pour l’équipe pays de présenter le bilan du PNUAD 2019-2023 et les perspectives pour le nouveau Cadre de coopération 2023-2026.

La thématique autour du petit déjeuner de presse dans le cadre de la Journée des Nations Unies (JNU) 2022 est : « Le bilan du PNUAD 2019-2023 et les perspectives pour le nouveau Cadre de coopération 2023-2026. » Les échangent ont tourné autour des questions de développement, des réalisations des Nations Unies dans les divers domaines d’intervention.

Dans sa présentation introductive, le coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Bénin a rappelé que c’est après les six années de la Seconde Guerre mondiale, que naissait l’Organisation des Nations unies qui se fixait pour buts la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, et l’établissement d’une coopération plus large entre les nations. Elle est au Bénin depuis 1960. « Une vingtaine d’agences appuie le développement du Bénin à travers le plan cadre des Nations Unies pour le développement 2019-2023 », a-t-il précisé.

Le Cadre de Coopération est l’instrument conjoint des agences, fonds et programmes des Nations Unies pour accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

« Comme vous le savez, le gouvernement a élaboré en 2021 un Plan d’Actions qui décline ses priorités sur la période 2021-2026. Afin de mieux aligner nos priorités, le cadre de coopération actuel a été écourté et laissera la place à un nouveau qui couvrira la période 2023-2026. C’est donc dire que l’année 2022 marque la fin de la mise en œuvre du cadre courant. C’est pour cette raison que l’Equipe Pays des Nations Unies au Bénin vous a conviés ici pour discuter les principaux résultats avec vous. », a expliqué M. Salvator Niyonzima.

Au regard de sa présentation des résultats de la coopération avec le Bénin, on peut retenir une nette progression des efforts d’accompagnement dans les différents domaines.

Mais il a rappelé que « La pandémie à Covid-19 a causé des dégâts énormes dans le monde entier et brisé l’élan de développement. Malheureusement le Bénin n’a pas été épargné ».

« Le SNU s’est rapidement adapté et est resté à la tâche, aux côtés de la population, du gouvernement et autres partenaires. C’est pour cela que je tiens à rendre un hommage appuyé à nos personnels qui se sont donné sans compter dans des conditions inédites. », a-t-il conclu

Pour ce qui concerne les perspectives, les Nations Unies poursuivront les efforts pour l’atteintes des Objectifs poursuivis.

Après les échangent avec la presse, une séance de vernissage photo a permis de présenter à la jeunesse invitée pour la circonstance, Un bonne partie de ce que fait les Nations Unies au Bénin. « Le présent vernissage est comme une photo d’ensemble...une mosaïque qui montre un peu les interventions du Système des Nations Unies », a indiqué Salvator Niyonzima. Mais pour lui, le vernissage donne juste une idée « ce n’est pas tout ce que les Nations Unies font », a-t-il prévenu. Il faut souligner que ce sont neuf agences du Système des Nations Unies qui ont participé à la réalisation du vernissage du palais des congès.

29 octobre 2022 par