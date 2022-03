Les responsables de la Brigade des mœurs arrêtés

Coup de tonnerre au sein de la Brigade des mœurs, une unité de la police républicaine.

Le chef de la Brigade des mœurs, le commissaire principal de police, Charles Olorounko et son adjoint le Commissaire de police de première classe Etchiha Afoha Jean-Eudes ont été mis aux arrêts dans l’après-midi du mardi 08 mars 2022. Les policiers en service dans cette unité de la Police républicaine ont été également arrêtés, selon le Potentiel. Il est reproché aux agents de la police en service à la Brigade des mœurs, leur « légèreté » dans la gestion d’un dossier relatif à l’interpellation de proxénètes dans la ville de Porto-Novo. Les mis en cause sont gardés au Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSI), ex BAC (Brigade Anti Criminelle) sise à Akpakpa. Ils seront présentés au procureur pour la suite de la procédure.

M. M.

10 mars 2022 par ,