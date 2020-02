Un agent de la DEC gardé à la BEF

Accusé de détournement de deniers publics, un fonctionnaire de la Direction des examens et concours du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle est placé en garde à vue depuis lundi 24 février 2020 à la Brigade économique et financière (BEF).

Selon les informations rapportées par Frissons radio, il est reproché au mis en cause le détournement de la somme de 130 millions de francs CFA.

Son interpellation fait suite à une plainte du Trésor public dans un vieux dossier de malversations.

F. A. A.

25 février 2020 par