Trois responsables du ministère des finances arrêtés

Trois responsables du ministère de l’économie et des finances sont en gardes-à-vue à la BEF pour trafic de carnets de vaccination. Les mis en cause seront présentés au Procureur spécial près la Criet, ce jeudi 30 septembre 2021.

Les fonctionnaires du ministère de l’économie et des finances dame A. D., les sieurs J-C. M. et H. K. ont été arrêtés et placés en détention à la Brigade Economique et Financière (BEF).

Selon Le Potentiel, les trois agents sont poursuivis dans l’affaire de trafic de carnets de vaccination contre la Covid-19.

Les inculpés seront présentés au Procureur spécial près la Criet, ce jeudi 30 septembre, précise la même source.

M. M.

29 septembre 2021 par