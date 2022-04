Tout est fin prêt pour un bon démarrage des nouvelles cantines

Ce lundi 11 avril 2022, le Représentant résident du Programme alimentaire mondial (PAM) au Bénin, Guy Adoua, s’est rendu au magasin de Lokossa et à l’Ecole primaire publique (Epp) Coopaha à Koudo. Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour l’extension à 75% de couverture des écoles en cantine scolaire. Il était accompagné de Joseph Assouto, chef de l’unité Logistique au PAM.

A l’arrivée du Représentant résident du PAM au Bénin au magasin de Lokossa, ce lundi 11 avril 2022, les camions faisaient le chargement des vivres pour les nouvelles écoles des départements du Mono et du Couffo. Et ce, pour qu’à la reprise des classes le 25 avril, il y ait la cantine dans ces nouvelles écoles et que les enfants mangent bien à leur faim.

Dans le cadre des préparatifs pour l’extension à 75% de couverture des écoles en cantine scolaire, le transport des vivres a commencé depuis plusieurs mois avec les équipes du PAM pour assurer l’ouverture effective et le fonctionnement de la cantine des écoles ciblées.

Sur place, le premier responsable du PAM a suivi et coordonné l’opération de livraison des vivres dans les écoles. Il a également donné les dernières instructions pour la livraison à bonne date.

« C’est pour m’assurer que l’opération de livraison des vivres dans les nouvelles écoles, qui a commencé depuis une semaine, est train de bien avancer. Notre objectif est que les enfants, quand ils vont revenir des congés du deuxième trimestre, qu’ils trouvent que le taux de 75% est maintenant une réalité », a expliqué Guy Adoua, qui a très tôt pris des dispositions pour que le problème de pénurie du carburant, qui s’observe dans le pays ne retarde pas le transport des vivres vers les écoles. « J’ai pris le soin de saisir le gouvernement pour informer de cette situation de carburant qui pourrait freiner tout ce que nous avons mis en place », a confié Guy Adoua, très content aujourd’hui de la suite favorable que le gouvernement a donné à sa requête.

« Je suis très heureux de vous annoncer que le gouvernement a prêté comme d’habitude, toute l’attention, tout l’intérêt qu’il faut sur la question. Des instructions ont été données aux responsables des sociétés de distribution du carburant pour que la priorité soit accordée à nos véhicules qui sont en train de livrer les vivres dans les écoles. Je suis très heureux de cela parce que je vois aujourd’hui que la plupart des véhicules sont en train de faire le travail prévu », s’est-il réjoui.

Le Représentant du PAM a remercié le gouvernement du Bénin pour son appui constant et sa détermination à investir dans le capital humain.

‘’C’est un défi que nous sommes en train de réussir’’

La deuxième étape de la visite a conduit la délégation à l’Ecole primaire publique Coopaha à Koudo remplie comme un œuf pour la circonstance. Elle y est allée pour visiter les infrastructures construites pour accueillir les vivres et les enfants et échanger également avec l’ensemble des acteurs impliquer dans le processus en vue de sa réussite.

Située dans la commune de Lokossa, cette école qui compte deux groupes pédagogiques a vibré au rythme d’un accueil chaleureux pour le représentant. Les parents d’écoliers et la communauté semblent connaître les rôles qui sont les leurs dans le bon fonctionnement de la cantine scolaire. Mieux, pour accueillir le programme d’alimentation scolaire, la communauté a construit dans l’école deux magasins et deux cuisines.

A cela, s’ajoute la forte mobilisation de communauté en liesse, ce lundi, lors de la première livraison des vivres dans cette école à l’occasion de la visite du Représentant du PAM. Ce qui témoigne de l’engagement communautaire dans la mise en œuvre du programme de cantine scolaire dans la localité.

Le Directeur du groupe A, très ravi, a remercié le PAM et le gouvernement pour avoir pensé à l’Epp Coopaha. « Les mots me manquent pour exprimer concrètement mon allégresse ce jour. Car avec l’avènement de la cantine scolaire à Coopaha, nos enfants développeront plus des capacités intellectuelles avérées, la réduction du taux d’abandon serait une réalité et l’amélioration des performances scolaires de ces derniers serait désormais un acquis. », a souligné Félix Widonou.

Après avoir visité les infrastructures (2 magasins et 2 cuisines) construites par la communauté, M. Guy Adoua a saisi l’occasion pour encourager, informer et sensibiliser la communauté de Coopaha, les enseignants et le comité de gestion sur les secrets de réussite du programme, l’implication de la communauté dans la gestion, le contrôle et la veille autour des vivres, la prise d’initiatives communautaires, etc.

« Nous avons constaté que vous avez déjà compris le rôle qui est le vôtre. Ce que nous voulons, ce sont aussi les initiatives des communautés pour que le programme soit un succès et pérenne dans votre école. N’hésitez pas à réfléchir sur des initiatives qui vont faire que le programme marche bien. Nous serons prêts à vous accompagner », a exhorté le représentant du PAM. « C’est un défi que nous sommes en train de réussir », a-t-il conclu.

Les bénéficiaires de la cantine ne sont pas restés insensibles à cette initiative. Ils ont salué la démarche et promis de bien travailler à l’école. « Avec l’avènement de cette cantine, nos parents qui éprouvaient de difficultés à nous donner les repas nécessaires par jour trouveront un ouf de soulagement. Quant à nous élèves, avec les repas consistants et chauds de la cantine chaque midi, nous allons suivre avec attention nos enseignants et donnerons les meilleurs résultats à la fin d’année », a déclaré le porte-parole des écoliers, Fabriano Hounsounou.

Juliette MITONHOUN

