Tonato défend un budget de 170 milliards FCFA

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato a présenté et défendu devant la commission budgétaire, le budget de son département. Le document validé par la représentation nationale s’élève à un montant de 170.252.035.000 FCFA dont 8.460.946.000 FCFA pour les dépenses ordinaires, et 161.791.089.000 FCFA pour les investissements.

Par rapport à l’année antérieure, le budget 2022 du ministère du cadre de vie et du développement durable connaît une augmentation de 68,06%. Cette hausse selon le ministre, s’explique par les grandes ambitions du Programme d’actions du gouvernement (PAG2). Ce programme vise prioritairement la poursuite et la consolidation des réformes et des projets structurants du quinquennat précédent à savoir, l’Asphaltage ; l’assainissement pluvial de Cotonou et des grandes villes du Bénin ; la construction des équipements marchands ; la gestion intégrée des déchets ; boues de vidange et eaux usées dans les villes ; le programme de protection du Littoral contre l’érosion côtière ; la construction des bâtiments administratifs (cité administrative d’Abomey-Calavi, cité ministérielle de Cotonou) ; 11 cités administratives départementales ; les sièges des institutions, ... etc).

Le programme de construction de 20.000 logements sociaux ; le programme national de conservation de la biodiversité et de gestion durable des forêts (aires protégées, terres, etc).

L’année 2022 sera caractérisée par le démarrage effectif des actions du secteur inscrites dans le PAG 2021-2026 avec l’opérationnalisation de l’assistance à la Maîtrise d’ouvrage à tous les autres secteurs de développement du pays notamment ceux connexes au cadre de vie ( santé, sports, tourisme, commerce, sécurité, défense).

F. A. A.

1er décembre 2021 par