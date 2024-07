Tonankpon Désiré Samson DOSSOU fait docteur en Sciences de Gestion

L’Ecole Doctorale des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université d’Abomey-Calavi dispose depuis ce lundi 22 juillet 2024, d’un nouveau docteur. Il s’agit de Tonankpon Désiré Samson DOSSOU, qui a soutenu sa thèse sur le thème « profil du dirigeant et gestion du résultat comptable dans les grandes entreprises au Bénin : rôle du mode de financement ».

Deux heures durant, il a défendu ses travaux de recherche devant un jury de haut niveau présidé par M. ANASSE Augustin, Professeur Titulaire de l’Université Alassane Dramane Ouattara à Bouaké (CÔTE D’IVOIRE), avec comme rapporteurs : M. KOUNETSRON Yao Messah, Professeur Titulaire de l’Université de Lomé (TOGO) ; M. TANKPE Awoki Tanko, Maître de Conférences Agrégé de l’Université de Kara (TOGO) et M. AGADAME Jean Théophile, Maître de Conférences Agrégé, de l’Université d’Abomey-Calavi (BENIN) et pour examinatrice Mme. ALIDOU Djaoudath, Maître de Conférences Agrégée de l’Université de Parakou (BENIN).

Au terme de la soutenance, le jury a souligné la pertinence du sujet de recherche, la clarté des idées développées et leur contribution significative à l’amélioration de la gouvernance des grandes entreprises, et a accepté la thèse avec la mention Très Honorable.

Une contribution significative au processus décisionnel des grandes entreprises au Bénin

Dans sa thèse de 255 pages, Tonankpon Désiré Samson DOSSOU s’est fondé sur les récents scandales financiers à l’international tels que Enron, Tyco, WorldCom, Parmalat, et au Bénin, ceux du Fonds National de Microfinance (FNM) et du PIA Market, pour justifier la pertinence de la gestion du résultat comptable, qui reste une notion d’actualité. Autour de la question : Quel rôle joue le mode de financement dans la relation entre le profil du dirigeant et la gestion du résultat comptable dans les grandes entreprises au Bénin ? et sous la supervision de sa Directrice de thèse Mme SYLLA DOUCOURE Karima, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi (BENIN), il a expliqué le rôle que joue le mode de financement dans la relation entre le profil du dirigeant et la gestion du résultat comptable dans les grandes entreprises au Bénin. S’appuyant sur une démarche hypothético-déductive reposant sur une méthodologie quantitative avec le modèle probit, la recherche a porté sur des données de panel couvrant la période 2018-2022, extraites des états financiers de 78 sur les 277 grandes entreprises du Bénin, sélectionnées selon les critères du calcul des variables comptables de régularisation (VCR) à partir des bases de données de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) du Bénin.

Sur la base des connaissances théoriques et pratiques de la gestion du résultat comptable, le nouveau docteur a souligné que cette pratique n’est pas souhaitable dans les entreprises, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la véritable performance de l’entreprise et peut conduire à des distorsions entre les données théoriques et physiques. In fine, les parties prenantes peuvent favoriser un dirigeant qui n’a pas de formation en comptabilité ou en finance, qui n’a pas d’expérience dans des environnements concurrentiels, et qui est de préférence actionnaire (un DiNGNExpAct), afin d’assurer une présentation transparente et authentique des comptes reflétant fidèlement la situation financière de l’entreprise. Ce type de dirigeant est moins susceptible de recourir à des pratiques de gestion du résultat comptable visant à manipuler les résultats, ce qui répond aux attentes des parties prenantes en termes de création de valeur et de transparence financière. Les résultats de l’étude ont souligné également que le mode de financement choisi par une entreprise joue un rôle significatif dans la relation entre le profil du dirigeant et la gestion du résultat comptable.

Cette recherche apporte une contribution importante à l’enrichissement des processus décisionnels dans le contexte complexe des grandes entreprises au Bénin où la transparence et la fiabilité des informations financières revêtent une importance capitale. Il est crucial que les décideurs comprennent l’impact que le choix du mode de financement peut avoir sur la manière dont les décisions des dirigeants se reflètent dans les résultats financiers de l’entreprise. Par conséquent, une gestion prudente de l’endettement, en tenant compte des caractéristiques personnelles des dirigeants, telles que leur formation, leur expérience et leur statut, peut contribuer à une gestion plus transparente et efficace des résultats comptables.

