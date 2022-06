Tchaourou accueille le lancement officiel du CEP

L’examen du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2022 démarre ce mardi 07 juin sur toute l’étendue du territoire national. Le lancement officiel des épreuves aura lieu à Tchatchou, une localité de la commune de Tchaourou, département du Borgou.



Deux cent vingt-six mille six cent soixante-seize (226 676) candidats dont cent sept mille cent vingt-neuf (107 129) filles répartis dans sept cent soixante- quinze (775) centres de composition prennent part, dès ce mardi 07 juin à l’examen du CEP. Les candidats à besoins spécifiques selon les statistiques, sont estimés à cent (100).

Le taux d’inscription selon le ministre des enseignements maternel et primaire, affichent une baisse de 6,36%. « Cette baisse qui devient récurrente et qui ne saurait s’expliquer encore moins se justifier en raison des investissements lourds que l’État et ses partenaires déploient depuis plusieurs années pour maintenir tous les enfants à l’école, interpelle plus d’un », a souligné Salimane Karimou.

Le gouvernement sous la houlette du chef de l’État ne ménagera aucun effort pour favoriser l’accès à tous à une éducation de qualité et sur un pied d’égalité comme le recommande l’Objectif de Développement Durable numéro 4 (ODD4), a rassuré le ministre.

