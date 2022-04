Talon rencontre les Syndicats le 26 avril prochain

Les Centrales et Confédérations syndicales sont invitées à la Présidence de la République à travers une correspondance en date du 07 avril 2022 et signée du ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

Dans le cadre de l’organisation de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et des négociations collectives, le gouvernement invite les Secrétaires Généraux des Centrales et Confédérations syndicales accompagnés d’un membre de leur bureau respectif au Palais de la Marina le mardi 26 avril 2022 à partir de 9 heures précises. « Les travaux se dérouleront à la Présidence de la République sous la présidence effective du Chef de l’Etat (…). L’ordre du jour portera sur la revalorisation des salaires et du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) », indique la correspondance en date du 07 avril 2022 et signée du ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

M. M.

11 avril 2022 par ,