Paul Hounkpè plaide pour la libération de Aïvo et Madougou

Le secrétaire exécutif national des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) souhaite la libération de Reckya Madougou et Joël Aïvo. A l’ouverture du congrès extraordinaire de la formation politique de l’opposition le weekend écoulé à Dassa, Paul Hounkpè a invité le chef de l’Etat à user de ses prérogatives constitutionnelles afin que les deux candidats recalés à la présidentielle d’avril 2021 recouvrent leur liberté.

Poursuivi pour complot contre la sûreté de l’Etat et blanchiment Joël Aïvo a été condamné mardi 07 décembre 2021 à une peine de 10 ans de prison et une amande de 45 millions de francs CFA. Reckya Madoudou quant à elle, a écopé d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle, et 50 millions d’amende pour "financement de terrorisme", au terme de son procès le 11 décembre dernier.

