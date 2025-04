Samuel Tohouegnon, lauréat du Bénin au concours ‘’MIME’’

La finale nationale du concours inter-régional d’entrepreneuriat étudiant, "Mon idée, Mon entreprise" (MIME) initié par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a eu lieu, jeudi 3 avril 2025, au Centre d’Employabilité Francophone de Cotonou.

Samuel Kohoué Tohouegnon étudiant en licence de génie logiciel à l’Université d’Abomey-Calavi est le lauréat de la 4e édition du concours Inter-régional d’entrepreneuriat étudiant ‘’Mon Idée, Mon Entreprise’’. C’est grâce à son projet ‘’Ecotic Smart Recylce’’. « Ce projet développe des solutions digitales propulsées par l’intelligence artificielle pour répondre aux défis de la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques dit D3E », a-t-il expliqué.

Ecotic Smart Recylce permet aux particuliers, aux ménages et aux entreprises de localiser les lieux de dépôt de déchets les plus proches d’eux ou de solliciter des collectes à domicile tout en optimisant les itinéraires de collecte. « La plateforme intègre une Eco marketplace qui permet de troquer les appareils de façon sécurisée. Elle permet également de mettre en relation les consommateurs avec les réparateurs agréés et fiables », a ajouté Samuel Kohoué Tohouegnon.

Organisé par l’Agence universitaire de la Francophonie, le concours « Mon Idée, Mon Entreprise » a pour but de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire et d’offrir une opportunité de transformation des idées en projet d’entreprise. Le concours est ouvert aux étudiants et doctorants inscrits dans un établissement membre de l’AUF des régions de l’Afrique du Nord ; l’Afrique Australe et Océan Indien ; l’Afrique Centrale et Grands Lacs et Afrique de l’Ouest. L’édition 2025 de MIME a porté sur le thème « Répondre aux défis du développement durable par l’utilisation des outils de l’IA ». A l’issue de la présélection, 10 candidats porteurs des meilleures idées de projets ont été retenus. Après des séances de formation et de coaching, ils ont été amenés chacun lors de la finale nationale à pitcher leur idée de projet devant un jury composé de trois membres dont Abdel Imorou, ingénieur en système d’information ; Hadjara Ahouantchédé directrice de Mara Academy et Arnaud Dangbénon, coordonnateur du Centre pour l’Employabilité et l’Entrepreneuriat des Etudiants de l’UAC. Chaque candidat a eu 3 minutes pour présenter le projet et 5 minutes pour une série de questions-réponses. Ils ont été évalués sur la base de critères précis tels que l’innovation du projet, la faisabilité technique et financière ; les compétences du porteur du projet ; la qualité de présentation orale et autres.

Raoul Agodohan avec sa solution ‘’Glétché’’ et Hèlène Dadjo porteur d’un projet de surveillance et régénération de sols agricoles par l’IA ont décroché respectivement la 2e et 3e place. « Au-delà de donner le 1er, 2e et 3e prix, ce concours est aussi une occasion pour améliorer vos projets et continuer à travailler pour le peaufiner. Vous avez tous de bons projets. Il y a juste des projets qui demandent un peu plus d’amélioration », a indiqué la présidente du jury Hadjara Ahouantchédé à l’endroit des candidats.

Le lauréat Samuel Kohoué Tohouegnon va représenter le Bénin à la finale inter-régionale qui se déroulera du 27 au 31 mai 2025, à Casablanca, Maroc. « Je vais me rendre disponible pour les accompagnements, les renforcements de capacités qui seront organisés par l’AUF. Ce n’est pas la première fois que je représente le Bénin à l’international mais ça reste quand même un défi et je dois me préparer pour l’affronter », a-t-il confié.

Le représentant de l’AUF au Bénin Fawaz Tairou a félicité tous les 10 candidats ayant pris part à la phase finale nationale. Pascal Marcolino, responsable du Centre d’Employabilité Francophone de Cotonou a remercié les membres du jury pour la qualité du travail effectué.

Akpédjé Ayosso

