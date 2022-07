Sa Majesté Mohammed VI entérine trois instances pour le judaïsme

Au cours d’un conseil des ministres tenu, ce mercredi 13 juillet 2022, au Palais royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a entériné une réorganisation de la communauté juive au Maroc, « composante » de la culture nationale.

A l’issue des travaux du conseil des ministres de mercredi dernier, le ministre de l’intérieur Abdelouafi Laftit a présenté devant le Souverain les mesures élaborées concernant l’organisation de la communauté juive marocaine. Selon un communiqué publié par l’agence MAP, ces mesures élaborées, en application des hautes instructions royales « viennent consacrer l’affluent hébraïque en tant que composante de la culture marocaine riche de ses multiples affluents ».

Le dispositif soumis à la haute appréciation du Souverain élaboré au terme de larges consultations avec les représentants de la communauté juive et des personnalités y appartenant, comprend la mise en place de trois instances. Il s’agit du Conseil national de la communauté juive marocaine, la Commission des Juifs marocains à l’étranger et la fondation du judaïsme marocain.

La communauté juive marocaine veille à la gestion des affaires de la communauté et la sauvegarde du patrimoine et du rayonnement culturel et cultuel du judaïsme et de ses valeurs marocaines authentiques.

La Commission des Juifs marocains à l’étranger œuvre à consolider les liens des juifs marocains établis à l’étranger avec leur pays d’origine, à renforcer leur rayonnement cultuel et culturel et à défendre les intérêts suprêmes du Royaume.

Quant à la Fondation du judaïsme marocain, elle a pour missions de promouvoir et de veiller au patrimoine immatériel judéo-marocain, de sauvegarder ses traditions et de préserver ses spécificités. La communauté juive marocaine estimée aujourd’hui à 3 000 personnes est la plus importante d’Afrique du Nord

A.A.A

