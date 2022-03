SOS pour un écolier en détresse à Cotonou

Florian Zomahoun, écolier à EPP Fifadji (Cotonou) en classe de CM2 âgé de 10 ans est dans état critique du fait d’un cancer du nez.

Il ne respire plus par les narines si ce n’est pas par la bouche. Il s’agit de l’écolier Florian Zomahoun en classe de CM2 à l’école primaire publique Fifadji dans le département du Littoral. Selon la biopsie réalisée, l’apprenant âgé de 10 ans souffre d’un cancer basé à l’arrière de son nez qui se manifeste par la bosse logée sur son cou et qui évolue vers le visage. Compte tenu de la situation critique, Docteur Stéphanie Medji, son médecin a recommandé une radiothérapie, qui malheureusement ne se fait pas au Bénin mais au Togo. Mais n’ayant pas les moyens pour verser la somme de trois (03) millions de FCFA nécessaires au traitement des cellules cancéreuses au Cnhu de Cotonou , la mère du malade lance un cri de cœur au Président de la République Patrice Talon. « Je cours dans tous les sens actuellement, mais personne pour me venir en aide. Je crois en Dieu et je sais qu’il agira pour moi. Rien ne doit arriver à mon enfant. Il est tous pour moi. C’est mon espoir et ma vie. S’il n’existe plus, je n’ai plus une raison de vivre aussi », alerte Reine Avocetien, mère de Florian Zomahoun.

Elle appelle à l’assistance des personnes de bonne volonté, des Organisations non Gouvernementales et du gouvernement.

M. M.

31 mars 2022 par ,