Rufino d’ALMEIDA lance le Festival ‘’Bohicon 23’’

Le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’ALMEIDA a procédé au lancement officiel d’un grand festival samedi 18 novembre 2023 sur l’esplanade de Yam Plus. Dénommé ‘’Bohicon 2023’’, l’initiative vise à promouvoir les talents culturels de la ville carrefour.

’’Bohicon 23’’, c’est le grand festival en cours actuellement dans la ville de Bohicon. Le maire Rufino d’ALMEIDA a procédé au lancement officiel du festival samedi 18 novembre 2023. Plusieurs activités y sont prévues. Il s’agit entre autres, de l’art culinaire local (Bomiwô),de la promotion des créations locales dans les domaines de la mode, de la musique et l’humour, et des expositions-vente de produits locaux.

‘’Bohicon 2023’’, c’est une semaine d’intenses activités culturelles et culinaires pour le bonheur des populations. L’organisation de ce festival s’inscrit dans la volonté de l’autorité communale, à « faire bouger » la ville dont il a la charge. « Je veux que ma ville bouge, c’est pourquoi nous organisons régulièrement des évènements culturels », a déclaré le maire lors de la cérémonie de lancement.

Rufino d’ALMEIDA bénéficie dans le cadre de ce festival, du soutien de l’artiste comédien, ‘’Eléphant mouillé’’.

