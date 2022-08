Dr Roger Tawès, nouveau directeur de la DEI

Par décision en date du 03 août 2022, le commissaire principal de Police Dr Roger Tawès est nommé à la tête de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration.

Le commissaire principal de Police Dr Roger Tawès est désormais le nouveau directeur de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration. Il a été nommé par décision en date du 03 août 2022 signé du Directeur Général de la Police Républicaine Soumaïla Yaya. Roger Tawès doit prendre service au plus tard le vendredi 05 août 2022.

Le commissaire principal de Police et porte-parole de la Police Républicaine avait été promu au poste d’adjoint par intérim le 8 juillet 2022.

La Direction de l’Émigration et de l’Immigration a pour attributions : l’application des lois et règlements en matière d’Émigration, d’Immigration et de séjour des étrangers sur le territoire national ; la participation à la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme ; la coordination des activités des unités frontalières en matière d’immigration, à l’exception des unités spéciales de surveillance des frontières et la délivrance des titres de voyage et de séjour.

