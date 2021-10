Un lot de Paracétamol retiré des pharmacies

Par une correspondance en date du 05 octobre 2021, le directeur de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique, Yossounon Chabi, ordonne le retrait de lot de Paracétamol comprimé du stock des pharmacies et structures sanitaires.

Selon la correspondance adressée aux organismes, pharmaciens d’officine, hôpitaux et autres acteurs du secteur de la santé, cette décision est prise après des prélevements faits par l’ Agence béninoise de régulation pharmaceutique dans certaines officines de pharmacie sur toute l’étendue du territoire national. Il ressort des résultats issus de l’analyse des produits dans un laboratoire préqualifié par l’OMS que le lot 200405 de paracétamol comprimé du laboratoire Jiangxi Xierkangtai Pharmaceutical Co., L.td. n’est pas conforme et est impropre à la consommation.

L’Agence béninoise de régulation pharmaceutique invite tous les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires à retirer de leurs stocks, les comprimés du lot concerné et à les retourner, sans délai aux Sociétés des Grossistes-Répartiteurs pour les dispositions qui s’imposent.

