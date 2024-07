Reprise des travaux du pont Ouarra et de la route Kandi-Ségbana

Interrompus, faute d’accord avec les autorités du Nigéria, les travaux du pont sur la rivière Ouarra et de réhabilitation de la route Kandi-Ségbana-Frontière du Nigeria vers Samia vont reprendre, sur diligences du gouvernement béninois.

Le gouvernement a ordonné, mercredi 27 juillet 2024 en Conseil des ministres, les travaux d’achèvement du pont sur la rivière Ouarra et de réhabilitation de la route Kandi-Ségbana-Frontière du Nigeria vers Samia.

Selon le Conseil des ministres, « la construction du pont sur la rivière Ouarra à la frontière Bénin-Nigeria à l’initiative de notre pays avait été interrompue pendant les travaux d’aménagement de cette route longue de 121,15 km. Il s’agissait de rechercher un accord avec le Nigeria relativement aux modalités de sa réalisation ».

Les parties sont parvenues à un accord, selon le gouvernement béninois, visant l’achèvement de cet ouvrage d’art.

« La route Kandi-Ségbana, construite en enduit superficiel à l’époque, nécessite une réhabilitation complète dans le but de renforcer la chaussée, au regard du volume de trafic qu’elle draine désormais et qui participe de la densification des échanges commerciaux avec le Nigeria », selon le Conseil des ministres qui a autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets pour exécuter les travaux et assurer la surveillance et le contrôle.

