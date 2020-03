42 bénéficiaires du programme entrepreneurial communautaire de la West African Gas Pipeline Company (WAPCo) ont reçu officiellement ce mercredi 04 mars 2020, un important lot de matériels de travail pour le démarrage de leurs activités.La cérémonie de remise de kits s’est déroulée au Centre Saint Jean Eudes sis à Atrokpocodji en présence du directeur de Cabinet du ministre de l’Energie Armand Dakehoun, du directeur Général de WAPCo M. Gregory Germani, du directeur des affaires d’entreprises de WAPCo Akwasi Prempeh, des autorités politico administratives locales et des parents des bénéficiaires.

Gazinières, postes à souder, réfrigérateurs, kits complet d’électricité, des outils de coiffure, de cuisine ; ce sont entre autres les dons offerts aux 42 bénéficiaires du programme entrepreneurial communautaire de WAPCo. D’une valeur globale de 25 millions de FCFA, ces matériels de travail permettront aux bénéficiaires en fin de formation dans plusieurs domaines professionnels de démarrer leurs activités. Il s’agit notamment de : la couture, la soudure, l’électricité, la menuiserie, la coiffure, la mécanique automobile et la plomberie.

« Ce programme dont l’objectif est de doter les bénéficiaires de compétences professionnelles afin de les rendre autonomes cadre bien avec les ambitions du gouvernement béninois et du ministre des enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle », a affirmé le représentant du Directeur départemental des enseignements Secondaire Technique et de la Formation professionnelle de l’Atlantique. M. Messè Bienvenu a remercié la société WAPCo pour cette initiative et a exhorté les responsables à persévérer dans leur mission.

Selon le directeur Général de WAPCo M. Gregory A. Germani, la société de Gazoduc depuis 2012, a parrainé « la formation de 227 jeunes hommes et femmes dans le cadre du programme de bourses de formation à l’entrepreneuriat ». Elle a aussi fourni un soutien financier à 229 élèves du secondaire supplémentaires grâce à son programme de bourse académique.

A ce jour, renseigne-t-il, « la société a engagé plus de 345 millions de FCFA dans le programme au Bénin ».

En offrant ces équipements aux bénéficiaires du programme de bourses de formation à l’entrepreneuriat, la société attend d’eux une contribution au développement de leurs communautés tout en devenant plus économiquement et socialement responsables.

WAPCo, soucieuse du mieux-être des populations

Pour le directeur de Cabinet du ministre de l’Energie Armand Dakehoun, invité d’honneur à cette cérémonie, « les nombreuses interventions de WAPCo pour la construction des modules de classes, des centres de santé, des maternités, des latrines publiques, des réfections de routes et des offres de bourses de formation dans les treize communautés où passe le gazoduc viennent en appui aux initiatives du gouvernement du Bénin qui reste sensible à ces efforts qui font de WAPCo, une entreprise responsable soucieuse du mieux-être des populations ».

« Ces bourses gracieusement offertes chaque année par WAPCo sont à n’en point douter, des leviers efficaces pour arracher à la précarité, un nombre de jeunes peut être promis à la délinquance juvénile, si aucune initiative n’avait été prise à leur profit », a indiqué le directeur du Cabinet du ministre de l’Energie. Armand Dakehoun a remercié les formateurs « dont la forte implication et l’indéfectible soutien ont fortement déteint sur la qualité des résultats obtenus ».

Le représentant du ministre de l’énergie a invité les bénéficiaires à prendre soins de ces matériels qui leur sont offerts afin d’en tirer le meilleur profit.

Le directeur des affaires d’entreprises de WAPCo Akwasi Prempeh s’est réjoui des relations entre la société et les différentes communautés. WAPCo, poursuit-il, contribue au développement du bien-être des communautés à travers des programmes qui impactent la vie des jeunes défavorisés.

Au nom de tous les bénéficiaires Lidvine Flora Monhou, formée en cuisine et restauration, a remercié l’entreprise pour sa générosité. « Notre joie est grande et notre reconnaissance est inestimable envers la société Gazoduc », a affirmé la porte-parole des lauréats.

Les bénéficiaires ont promis de faire bon usage des matériels et équipements reçus.

A propos de WAPCoLa West African Gas Pipeline Company (WAPCo) est une société à responsabilité limitée, qui est à la fois propriétaire et exploitant du Projet Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Elle a pour mandat d’assurer en toute sécurité, responsabilité et fiabilité, et à des prix compétitifs par rapport aux autres combustibles, le transport du gaz naturel en provenance du Nigéria vers les marchés du Bénin, du Togo et du Ghana.

Akpédjé AYOSSO

