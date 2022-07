Réduction des coûts de raccordement au réseau électrique

Le gouvernement a adopté une nouvelle politique (2022-2026) de raccordement des populations au réseau électrique lors du conseil des ministres du mercredi 06 juillet 2022.

La politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026 a été approuvée en Conseil des ministres conformément au Programme d’Action du Gouvernement qui place l’électrification comme un produit relevant du social et entend faciliter l’accès à tous. Mais l’état des lieux révèle que « les frais de connexion exigés aux ménages, et qui portent sur un paiement initial de 85.000 FCFA, constituent un obstacle, notamment pour les foyers à revenus modestes ».

« Pour remédier à cette situation, et dans le cadre de l’exécution du Millennium Challenge Account II, dix mille (10.000) branchements gratuits ont été effectués à travers le pays, au profit des ménages pauvres. De même, diverses autres mesures sont déjà mises en œuvre, notamment la réduction à 25.000 FCFA des frais de branchement en milieu rural et la gratuité des frais de raccordement pour les petites et moyennes entreprises ou industries dont le besoin en énergie électrique est compris entre 140 et 160 KVA », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 6 juillet 2022.

Le Conseil précise que l’ambition du Gouvernement est d’aller au-delà de ces dispositions à travers une politique structurelle qui impactera un plus grand nombre de nos concitoyens.

La politique structurelle « qui coûtera à l’Etat la somme de 107 milliards de FCFA, permettra d’assurer l’alimentation en énergie électrique de près de deux millions d’abonnés supplémentaires à l’horizon 2026. Ceci, sur la base d’un coût forfaitaire de 10.000 FCFA par branchement entre 2022 et 2024, puis gratuitement entre 2025 et 2026 ; les frais de contrôle des installations intérieures, maintenus à 10.000 FCFA, restant à la charge des clients », lit-on dans le communiqué du Conseil.

Le gouvernement a donné des instructions au ministre de l’énergie pour la mise en œuvre de la nouvelle politique de raccordement des populations au réseau électrique.

M. M.

6 juillet 2022 par