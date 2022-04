Raphaël Akotègnon suspend les opérations de réaménagement

Les opérations de réaménagements et de commissions permanentes sont suspendues dans les communes. C’est la décision prise par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, à travers un communiqué radio ce jeudi 28 avril 2022.



Dans le cadre de la réforme structurelle sur le secteur de la décentralisation, les maires devront attendre la prise de décret fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal et du conseil de supervision avant toutes opérations de réaménagement. Le ministre de la décentralisation a porté l’information à la connaissance des préfets des départements.

Conformément aux dispositions de la loi N°2021-14 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin, les maires sont instruits à l’effet d’attendre les orientations du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale avant toutes opérations de réaménagement et de commissions permanentes.

29 avril 2022 par