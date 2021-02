Cinq (05) corps sans vie ont été retrouvés, vendredi 29 janvier 2021, dans une ferme à Aguélé dans la commune de Bantè. Il s’agit d’un couple peulh et propriétaire de la ferme, du gardien commis pour surveiller les lieux et deux autres personnes. Une fillette blessée a été également retrouvée sur les lieux et conduite à l’hôpital. La police a ouvert une enquête.

31 janvier 2021 par