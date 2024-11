Préserver les trésors culturels à travers le monde

Le Wat Chai Watthanaram, situé dans la ville historique d’Ayutthaya, est l’un des sites les plus emblématiques de Thaïlande. Ce temple bouddhiste du XVIIe siècle, doté de cinq flèches majestueuses (ou prangs), la plus haute s’élevant à 35 mètres, a été un centre cérémonial pendant 100 ans. Aujourd’hui, le site, situé à 80 kilomètres au nord de Bangkok, attire des milliers de touristes chaque semaine et reste un centre culturel et économique pour la Thaïlande.

Mais le temps et la nature ont fait des ravages. Les peintures et les gravures à l’intérieur du temple décrivant la vie du Bouddha se sont effacées ou ont été réduites à l’état de fragments.

À la suite des graves inondations survenues en 2011 qui ont endommagé la stabilité du complexe du temple, au point de nécessiter des réparations structurelles, le département d’État des États-Unis est intervenu par l’intermédiaire de son Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle . Depuis 2012, le Fonds a investi 1,8 million de dollars dans le cadre d’un projet en plusieurs phases, en partenariat avec le département des Beaux-Arts de Thaïlande et l’ONG World Monuments Fund. Outre la préservation des peintures murales et des statues du Bouddha endommagées par les inondations, le partenariat a permis d’élaborer un plan de gestion de l’eau et de concevoir un mur anti-inondation pour le site, ainsi que d’améliorer les ressources éducatives destinées aux visiteurs.

Fondé en 2001, le Fonds des ambassadeurs témoigne de l’attachement des États-Unis au droit des peuples du monde entier à protéger et à célébrer leur culture, leur patrimoine et leur identité. En 23 ans, le programme est devenu une pierre angulaire de la diplomatie américaine. Il a alloué 128 millions de dollars à plus de 1 270 projets de préservation du patrimoine culturel de 134 pays.

De nombreux projets soutenus par le Fonds peuvent être consultés sur la page web Google Arts & Culture , lancée en avril 2022 grâce à un partenariat entre Google et le Centre du patrimoine culturel du département d’État. Les visiteurs de la plateforme Google peuvent explorer 1 100 projets, notamment des sites archéologiques, des bâtiments historiques, des collections de musées et d’autres artefacts culturels.

Bien que les travaux du Fonds des ambassadeurs au Wat Chai Watthanaram se terminent en 2024, de nombreux autres projets sont en cours. Ils vont de la conservation de l’épave d’un navire d’esclaves du XIXe siècle récemment découverte au large des côtes du Brésil, au répertoriage de monuments moghols construits entre les XVIe et XVIIe siècles le long de la Grand Trunk Road qui traverse l’Inde et le Pakistan. Un projet au Zimbabwe s’attache à relier les générations par le biais du récit oral et l’enregistrement de contes folkloriques.

Les projets du Fonds des Ambassadeurs promeuvent la bonne gouvernance et la coopération entre divers groupes de la société civile ainsi que la stabilité politique et économique. Ils contribuent également à l’amélioration de la préparation aux catastrophes, à la reconstruction de sites du patrimoine et au rétablissement des populations après des catastrophes naturelles. En outre, les projets du Fonds favorisent les opportunités économiques en stimulant le tourisme, en préservant les métiers artisanaux et en investissant dans l’histoire des lieux où ils sont mis en œuvre. De plus, en participant à l’investissement dans le patrimoine culturel, les États-Unis renforcent les relations entre les Américains et les populations d’autres pays du monde.

La préservation du Wat Chaiwatthanaram a permis d’attirer l’attention générale sur ce site populaire. Dans sa liste des « 25 meilleurs endroits à visiter en 2025 », National Geographic décrit Wat Chai Watthanaram comme « un temple ressuscité ».

Cet investissement à long terme au temple Wat Chai Watthanaram a également créé des opportunités d’échanges culturels avec la population locale. L’ambassade des États-Unis à Bangkok a organisé des événements destinés aux étudiants thaïlandais sur la restauration du temple, et elle a produit des vidéos documentant le projet.

Grace à ce partenariat de conservation, le département des Beaux-Arts de Thaïlande est mieux équipé pour assurer la gestion à long terme du complexe du temple, signale le World Monuments Fund. Selon l’ONG new-yorkaise, le projet pourra servir de modèle pour la préservation d’autres sites culturels à travers la Thaïlande.

Source : https://share.america.gov/fr/preserver-les-tresors-culturels-a-travers-le-monde/?utm_source=cision&utm_medium=referral

18 novembre 2024 par