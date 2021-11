Près de 33 milliards F pour le ministère des Sports

Le ministre des Sports, Oswald Homeky a présenté, ce lundi 29 novembre 2021, les grandes lignes du budget gestion 2022 de son département ministériel devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Le budget du ministère des Sports, gestion 2022 est d’un montant global de 32.977.800 000 FCFA. Il est en hausse de 46, 7 % par rapport à 2021 (22.469.947.000 FCFA). En termes de structuration, 25.950.000.000 FCFA sont affectés aux dépenses en capital et 7.027.800.000 FCFA aux dépenses ordinaires. Selon la présentation faite par le ministre Oswald Homeky, l’année 2022 sera consacrée à la mise en place de nouvelles infrastructures sportives et socio-éducatives dans le cadre du PAG2 2021-2026. Il s’agit de la construction du stade international de Parakou, la réhabilitation du stade Charles De Gaulle de Porto-Novo, la reconstruction du stade René Pleven d’Akpakpa en lieu et place de l’actuel, la construction d’un boulodrome de 2.500 places dans le cadre de la 50ème édition du Championnat mondial des sports boules et la construction d’une académie francophone de tennis. Il a également cité les projets relatifs à la construction d’une académie de football de jeunes filles et le revêtement en gazon synthétique de l’aire de jeu annexe de football du stade Général Mathieu Kérékou.

Au cours de l’année 2022, le ministère des Sports va poursuivre la mise en œuvre des projets des classes sportives, la professionnalisation des championnats dans toutes les disciplines et le démarrage du projet de production de contenus sportifs TV selon les standards internationaux.

A.A.A

29 novembre 2021 par