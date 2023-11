Près de 2,7 milliards FCFA pour la Cour constitutionnelle en 2024

Le président de la Cour constitutionnelle, Dorothé Sossa a défendu le budget, exercice 2024 de son institution, lundi 27 novembre 2023 devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Deux milliards six cent quatre-vingt-dix millions trois cent onze mille (2 690 311 000) francs CFA, c’est le montant du budget de la Cour constitutionnelle inscrit au projet de loi des finances de l’Etat, gestion 2024. Ce budget est en accroissement de 34,78% comparativement à 2023 où il affiche 1 996 066 000 FCFA.

Les dépenses prévues sont réparties ainsi qui suit 1 883 476 000 FCFA pour les charges du personnel ; 60 653 000 FCFA pour les charges communes, 15 000 000 FCFA pour les équipements socio-administratifs.

Le budget servira notamment à préparer les élections prochaines au Bénin prévues pour 2026. « Nous devons mettre à niveau certains de nos équipements. Il y a le personnel qui évolue et tout cela induit une augmentation hors élection de 34,78% de 2023 à 2024. Nous allons surtout mettre l’accent sur le volet informatique. Nous devons numériser nos procédures. Ça a déjà commencé. Beaucoup de Béninois le savent et l’utilisent déjà. On peut nous saisir par voie électronique et cela induit que le traitement des dossiers puisse se faire également de façon électronique. Pour y arriver, il faut un renforcement de nos équipements et un renforcement de notre personnel », a expliqué Dorothé Sossa, président de la Cour constitutionnelle, à l’issue de son passage devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale le lundi 27 novembre dernier.

M. M.

28 novembre 2023 par