Plusieurs conducteurs arrêtés à Bohicon

La répression contre les conducteurs qui s’adonnent aux chargements hors parc a démarré ce mercredi 21 octobre 2020 à Bohicon. Plusieurs conducteurs ont été arrêtés par la police.

Selon le Capitaine Codjo Zéphirin, neuf conducteurs de véhicules ont été interpellés dans la journée du mercredi. Un des conducteurs a occasionné un accident de circulation en voulant échapper à la police.

« La détermination du Conseil communal de Bohicon est totale. Il n’y aura plus de chargements hors parcs à Bohicon, ni d’intervention en faveur de qui que ce soit », a déclaré le maire Rufino d’Almeida.

Les contrevenants paieront immédiatement une somme forfaitaire de 30.000 FCFA dans les caisses de la commune en dehors des frais de fourrière.

La mairie et la police républicaine ont enclenché la phase de répression, après avoir sensibilisé les conducteurs de taxis automobiles, de bus et de camions durant un mois.

La répression contre les chargements hors parcs se poursuit à Bohicon.

A.A.A

22 octobre 2020 par