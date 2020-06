Plusieurs cas de Covid-19 détectés

Des cas confirmés de Coronavirus ont été enregistrés à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT), une structure sous tutelle du ministère des infrastructures et des transports.

Selon les informations livrées par le Syndicat des travailleurs de l’administration des transports et des travaux publics (Syntra-TTP), deux agents de la direction ont contracté la Covid-19. Une situation qui suscite des inquiétudes au sein des travailleurs de l’administration des infrastructures et des transports.

Selon le secrétaire général du Syntra-TTP, Athanase Hounsou, « aucune disposition n’est encore prise pour rassurer le personnel désemparé ». Des mouvements de bousculades souligne-t-il, continuent d’être observés au niveau des locaux de l’agence qui s’occupe de l’immatriculation des engins à deux, trois roues et des véhicules.

Le secrétaire général appelle les responsables à divers niveaux à la prise de mesures urgentes pour la sécurité des agents de l’agence et des usagers.

Selon les chiffres officiels, le Bénin compte désormais 597 cas confirmés avec 348 personnes sous traitement, 238 guéries et 11 décès.

F. A. A.

19 juin 2020 par