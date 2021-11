Plus de mille albums des artistes béninois présents sur les plateformes internationales

Les responsables de Blue Diamond ont annoncé ce mercredi 3 novembre, la digitalisation des œuvres des artistes chanteurs béninois depuis les années 60 jusqu’aux années 2000. Confié à Universal Music Africa, le projet de la digitalisation du patrimoine musical béninois vise à mettre en ligne sur toutes les plateformes internationales les œuvres des artistes béninois qui existaient sur supports physiques, notamment les vinyles, cassettes et CD.

Lancé officiellement ce mercredi 3 novembre, le projet de la digitalisation du patrimoine musical du Bénin est une initiative du label Blue Diamond. L’objectif de ce projet qui s’annonce comme une révolution du patrimoine musical du Bénin vise à préserver et rendre disponible la musique béninoise sur les plateformes de streaming comme Deezer, sportify ou encore Apple Music.

« (…) Quand on passe par distributeurs différents les palyslistes mis en places ne sont pas disponibles à l’international sauf si on passe par les mêmes distributeurs. En réunissant l’ensemble de ces catalogues béninois, on sera beaucoup plus fort, on sera soudé pour être plus performant sur ces plateformes », a expliqué le représentant de Universal Music Africa, Félix PEA.

Le directeur général (Dg) de Blue Diamond, Alviral Aho, a expliqué que le projet est parti du constat qu’ils se sont rendus compte que la musique béninoise des années 60 aux années 2000 n’est pas présente sur les plateformes internationales. « Où elle est présente, elle a été placée par des personnes physiques et les artistes n’ont pas le retour financier », a précisé Alviral Aho.

Blue Diamond a donc numérisé et digitalisé. « Aujourd’hui on a plus de mille album qu’on a digitalisé et on va doucement vers les artistes et beaucoup ont déjà signé », a-t-il assuré.

Le directeur du Bubedra (Bureau Béninois du Droit d’Auteur et des Droits Voisins) qui a apporté sa caution morale à cette initiative a félicité l’équipe de Blue Diamond pour cette révolution. « Là où j’apprécie à titre personnel ce projet, c’est qu’aujourd’hui, la musique est économique. Les industries culturelles créatives sont rentrées dans une phase où il faut amorcer la marche numérique », a indiqué Eugène Abalo. Selon lui, cette marche ne doit pas exclure les œuvres qui existaient par le passé. Le directeur du Bubedra a aussi réaffirmé sa disponibilité à continuer à coopérer avec Blue Diamond dans l’intérêt des artistes musiciens béninois.

Le président directeur général (Pdg) de Blue Diamond Sidikou Karimou a fait savoir au regard du travail abattu, qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins du public à la quête de la musique des années 60. « Nous, nous travaillons pour la prostérité », a-t-il indiqué. Il par ailleurs rassuré de ce que toutes les dispositions sont prises pour que les auteurs des œuvres digitalisées ou leurs ayant-droits puissent toucher leurs droits.

Universal Universal Music assure la distribution digitale du prochain album de Fanicko

Universal Universal Music Africa a également annoncé la distribution digitale du prochain album de l’artiste béninois Fanicko dont la sortie est prévue pour février 2022, « Nous sommes très heureux d’accueillir la distribution digitale du prochain album de Fanicko », a indiqué le représentant de Universal Music Africa, Félix PEA.

« C’est un plaisir pour moi de vous annoncer en direct que Blue Diamond en collaboration avec Universal va distribuer mon album qui va sortir en février 2022. Je considère cet album comme mon tour 1er album parce qu’un grand travail a été fait autour de cet album », a expliqué Fanicko.

Marcel HOUÉTO

3 novembre 2021 par