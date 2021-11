Plus de 7 milliards FCFA pour le ministère de la fonction publique

Le passage des ministres et présidents d’institutions devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale dans le cadre du vote du projet de loi de finances, gestion 2022 a démarré lundi 15 novembre 2021. Le ministre du travail et de la fonction publique, madame Adidjath Mathys a défendu le budget de son département ministériel.

7 milliards 190 millions FCFA. Ainsi s’établit le projet de budget 2022 du Ministère du travail et de la fonction publique. Comparativement à 2021 où il s’est établi à 7 milliards 228 millions, ce budget connaît une légère baisse de 0,54%.

Le budget du ministère du travail et de la fonction publique, exercice 2022 sera consacré prioritairement à la mise en œuvre d’un vaste programme pour rationaliser la gestion des ressources humaines de l’Etat.

« Pour l’année 2022, nous allons poursuivre l’exécution de nos projets notamment le projet de renforcement des capacités du ministère et le projet d’appui à la réforme de l’administration publique et sa modernisation. Mais pour compter de 2022, nous allons ajouter un troisième projet, un vaste projet que nous proposons au Programme d’actions du gouvernement (PAG 2) qui, s’il était retenu, va rationnaliser la gestion des ressources humaines de l’Etat depuis le recrutement jusqu’à la paie. Ce sera un grand projet qui permettra de nous doter de grands outils de travail de dernière génération. Ce que nous faisons jusque-là, c’est avec le personnel du ministère et les informaticiens. Nous avons besoin de pérenniser cela dans ce nouveau grand projet qui sera partiellement financé par l’Union Européenne », a expliqué Adidjath Mathys.

Plusieurs chantiers ouverts seront poursuivis en 2022. Il s’agit de la dématérialisation des procédures notamment en ce qui concerne la gestion des actes de carrière des agents de l’Etat, la dématérialisation du processus de mise à la retraite pour permettre au retraité de bénéficier de sa pension, le premier mois qui suit celui de son admission à la retraite.

Marc MENSAH

