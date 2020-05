Paul Hounkpè probable mairie de Bopa

Le Secrétaire exécutif national du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) Paul Hounkpè est élu au conseil communal de Bopa, selon les résultats de la CENA. Mais déjà, le conseiller de l’arrondissement de Lobogo rêve du poste de maire de la commune.

Paul Hounkpè sort victorieux des élections communales 2020. Il fait désormais partie des 1815 conseillers élus dans les 77 communes du Bénin.

Au terme des résultats proclamés par la CENA, le premier titulaire du parti FCBE dans l’arrondissement de Lobogo est élu conseiller dans la commune de Bopa, qui compte 19 sièges.

A Bopa, la formation politique de l’opposition obtient 7 sièges et les partis de la mouvance respectivement 7 pour l’Union Progressiste (UP) et 5 pour le Bloc Républicain (BR).

Avec la performance réalisée dans son fief, le Secrétaire exécutif national des FCBE rêve de conquérir le poste de maire de Bopa pour asseoir sa légitimité.

Pour avoir passé la barre des 10% au plan national pour ce scrutin, Paul Hounkpè devient le leader de l’opposition au Bénin.

Pour le scrutin du 17 mai 2020, le parti FCBE a obtenu 372 818 voix, soit 14,98% des suffrages exprimés.

