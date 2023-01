Paul Hounkpè appelle la CENA à la vigilance

Le chef de file de l’opposition Paul Hounkpè est lui aussi allé aux urnes dans la matinée de ce dimanche 8 janvier 2023 pour voter à son centre de vote l’Epp Hangnanmè, poste 2 à Lobogo dans la 18ème circonscription électorale. Secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Hounkpè a relevé des tentatives de fraudes électorales dans ce centre de vote. Il a par ailleurs salué la vigilance et le professionnalisme des forces de l’ordre dudit centre. Il a profité de l’occasion pour inviter chaque citoyen béninois à promouvoir la paix en cette période électorale.

“J’en appelle à des comportements de paix. …., la CENA a fait de son mieux. L’organisation est bonne et nous pouvons féliciter le président de la CENA et tous les membres de l’institution, le Directeur général des élections (Dge) et tout le reste. Toutefois, les informations qui nous parviennent ne sont pas des moindres. Il y a des tentatives de fraudes. Des électeurs sont renvoyés au niveau de certains bureaux de vote parce que leurs pièces selon les agents seraient périmés alors même que la CENA autorise les anciennes cartes d’électeurs. Il faut rapidement corriger cela pour permettre au peuple d’exprimer son choix”, a lancé Paul Hounkpè après son vote.

Josué SOSSOU

8 janvier 2023 par