Paul Hounkpè souhaite un deuil national pour les militaires tués

Le chef de file de l’opposition et Secrétaire Exécutif National du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a fait ses vœux aux Béninois, vendredi 31 décembre 2021, à l’occasion de la nouvelle année 2021. Paul Hounkpè a fait des recommandations au peuple et aux gouvernants.

Le message de Paul Hounkpè

Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes,

A l’orée de la nouvelle année 2022 , je vous formule mes sincères et meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité.

L’année 2021 a été une année assez éprouvante du fait des difficultés économiques liées, entre autres à la pandémie de la Covid-19, à la cherté des denrées de première nécessité, aux bouleversements sociopolitiques et aux réformes dans nombre de secteurs. Il y a eu beaucoup de grincements de dents. Nous avons surmonté toutes ces difficultés en préservant la paix et la cohésion dans notre pays. C’est le moment de saluer l’esprit patriotique de chacun et de tous.

A vous militantes, militants et sympathisants FCBE, je voudrais saluer votre courage, votre détermination et votre attachement aux idéaux de notre parti. Il n’est pas facile dans le contexte actuel d’être de l’opposition ; pourtant vous tenez bon avec certainement l’espoir que demain sera meilleur.

Je suis animé des mêmes sentiments et voudrais vous inviter à resserrer davantage les rangs afin que nos objectifs soient atteints. C’est le vœu de réussite de nos objectifs communs dans la paix que je vous formule ainsi en implorant sur vous et votre famille le regard bienveillant du Père Céleste.

J’ai une pieuse pensée à l’endroit de tous les malades qui sont actuellement sur les lits de nos hôpitaux, à la maison ou ailleurs.

Que les anges de la guérison puissent leur venir en aide afin qu’ils retrouvent très rapidement la santé pour le bonheur de leurs familles respectives.

Je suis de cœur avec tous nos frères et sœurs et même nos enfants incarcérés pour une raison ou une autre dans les différentes maisons d’arrêt et j’émets le vœu que tout soit mis en œuvre afin qu’ils recouvrent au plus vite leur liberté.

Une fois encore je m’incline devant la mémoire de nos hommes en uniforme tombés récemment au front sous les balles des agresseurs extérieurs (Djihadistes). J’implore le Tout Puissant de donner la force et le courage nécessaires à leurs familles respectives surtout à leurs enfants en ce début de la nouvelle année et souhaite qu’un deuil national soit décrété en leur mémoire.

Avec espoir que cette nouvelle année soit positivement à l’opposée de celle que nous venons de clôturer, je nous souhaite une fois encore, une bonne et heureuse année 2022

Paul HOUNKPÈ

SEN FCBE

Chef de File de l’Opposition béninoise

