Paul Hounkpè, élu à Lobogo dans la Commune de Bopa

Le secrétaire exécutif national du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Paul Hounkpè est élu conseiller communal dans l’arrondissement de Lobogo, commune de Bopa au terme des résultats publiés par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Sur les 06 sièges à pourvoir dans cet arrondissement, les Fcbe ont obtenu 04, et les partis Union Progressiste (UP) et Bloc Républicain (BR) se sont partagés chacun 01 siège.

Outre Paul Hounkpè, les sieurs Anato Dossou, Tossa Comlan Jean et Dégboé Wilfried ont été élus conseillers communaux dans l’arrondissement de Lobogo.

