Patrouille navale conjointe entre le Bénin, le Togo et le Nigeria

Le Togo, le Bénin et le Nigéria ont engagé une opération conjointe de lutte contre l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée.

La base navale de Cotonou (Bénin) a permis à plusieurs navires patrouilleurs battants pavillons togolais, nigérian et béninois de prendre départ, lundi 22 novembre 2021, pour les eaux du golfe de Guinée dans le cadre d’une opération de sécurisation conjointe de la zone « E ». Selon le ministre béninois délégué en charge de la défense, Alain Fortunet Nouatin, le lancement de ces opérations et patrouilles maritimes conjointes « marque le début de la concrétisation d’un rêve qui a connu beaucoup d’efforts de préparation et de financement de plusieurs acteurs ». L’organisation de patrouilles conjointes fait suite à la signature en 2018 d’un protocole d’accord visant à sécuriser le golfe de Guinée en général et les eaux de l’Afrique de l’Ouest en particulier, en proie à diverses formes de problèmes de sécurité qui ont sapé le développement économique et mis en danger les moyens de subsistance des communautés côtières locales, a expliqué le Colonel Vincent Toritseju, Directeur du centre multinational de coordination de la zone « E » de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’Opération qui entend empêcher les pirates et autres criminels des mers de passer à l’acte consistera en des activités de routine dans le cadre des fonctions de Police. Elle marque l’engagement du gouvernement du Bénin dans la lutte contre les différents trafics en mer afin de pouvoir garantir la sécurité et la sureté dans son espace maritime.

M. M.

Lutte contre l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée : Lancement de la première opération de patrouille maritime dans la zone « E »https://t.co/uMu37zN4Qo pic.twitter.com/A8f9EklbSA — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) November 23, 2021

23 novembre 2021 par